МОСКВА, 26 мая — Dow Jones. Мировые фондовые рынки во вторник повышаются. На торговых площадках преобладает оптимизм насчет разработки вакцин от коронавируса и возобновления функционирования экономики.

Фьючерсы на S&P 500 добавили 1,8%. Вчера американские рынки были закрыты в связи с Днем поминовения. Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 1,1%. Повышение возглавили рынки Великобритании и Франции.

Инвесторов воодушевили признаки того, что в некоторых странах мира и штатах США экономическая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Объемы бронирования столиков в ресторанах, а также расходы на отели и авиаперелеты в США начали расти, а число ежедневно выявляемых случаев Covid-19 снижается. В следующем месяце в США планируют открыть розничные магазины. В Италии, которая сильнее многих стран пострадала от коронавируса, в выходные были открыты бары и рестораны.

"Рынок продолжит расти по мере нашего постепенного возвращения к привычному ритму жизни, но этот подъем будет утомительным", – предупреждает портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха. По его словам, "проверкой на прочность этого ралли" станет возможная вторая волна заражений. "Что произойдет, когда все вернутся к работе? Как это повлияет на заболеваемость?" – задается вопросами он.

Инвесторы надеются, что хотя бы одна из десяти находящихся в разработке вакцин от коронавируса будет признана эффективной и выйдет на рынок. Это поможет прекратить распространение коронавируса и вернуться к привычной трудовой и общественной жизни. В понедельник о начале испытания вакцины на добровольцах сообщила компания Novavax Inc. В гонке за разработку вакцины также участвуют такие фармацевтические компании, как Pfizer Inc. и Moderna Inc.

"Сразу несколько компаний стремятся попасть в цель", – комментирует Редха. Хотя производство вакцины и ее широкое распространение среди населения займет время, рынки обрадованы самим числом разработанных экспериментальных вакцин. "Любой проблеск надежды – начало испытаний или успешный ход испытаний – уже будет радовать инвесторов", – добавил он.

Китайский центральный банк сегодня установил центральный паритет пары доллар США/юань на уровне 7,1293, минимуме с февраля 2008 года. На континентальном рынке курс юаня может отклоняться от этого уровня лишь в определенных пределах, которые Народный банк Китая устанавливает в том числе с оглядкой на предыдущие котировки. Индекс доллара WSJ опустился на 0,4%.

Цены на нефть сегодня повышаются. Баррель марки West Texas Intermediate подорожал на 2,2% до 33,98 доллара, а баррель Brent – на 1% до 36,50 доллара.

На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона торги преимущественно завершились с повышением. Японский Nikkei 225 поднялся на 2,6%. Правительство Японии в понедельник отменило режим ЧС.

Австралийский ведущий индекс повысился на 2,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite набрал 1%.

Рынки получили поддержку от первых признаков медленного восстановления мировой экономической активности, отметил Луис Лау, директор по инвестициям Brandes Investment Partners в Калифорнии. По его словам, статистика о передвижении населения, например объемах трафика, воодушевляет и указывает на постепенное восстановление экономики.

"Люди были заперты несколько месяцев, поэтому, на мой взгляд, им не терпится вернуться к нормальной жизни", – добавил Лау. "Восстановление будет прерывистым и нестабильным", и некоторые штаты возобновят нормальную деятельность быстрее, что грозит вылиться во вторую волну заболеваний, пояснил эксперт.

Бхаскар Лаксминараян, инвестиционный директор по азиатскому региону в Bank Julius Baer, отметил, что снятие карантинных мер займет больше времени, чем их введение. "Возобновление работы будет намного более утомительным процессом", – считает он.

Лаксминараян также указал, что темпы восстановления будут отличаться от страны к стране. Правительства некоторых развивающихся стран не могут выделять много средств на поддержку экономики. По словам Лаксминараяна, длительные сдвиги моделей поведения и расходов потребителей могут повлиять на туристический и розничный секторы, что грозит экономическими последствиями.

В 14.00 по Гринвичу в США будет опубликован индекс доверия потребителей. Он подскажет инвесторам, как американцы оценивают положение местной экономики. Ожидается, что в мае индекс упал на фоне взлета безработицы и зыбкости экономических перспектив. Одновременно с этим индексом в США будут обнародованы данные о продажах на первичном рынке жилья за апрель, по которым можно будет судить о ситуации на жилищном рынке.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась с пятничных 0,659% до 0,695%.

— Авторы Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com, Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ