МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банки подали на недельном депозитном аукционе ЦБ РФ заявки на 791,1 миллиарда рублей при лимите размещения средств в 770 миллиардов, сообщил регулятор.

В аукционе приняли участие 225 кредитных организаций.

На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,1% до 5,5% годовых. Объем привлеченных денежных средств составил 770 миллиардов рублей. Ставка отсечения по итогам аукциона составила 5,45% годовых, средневзвешенная ставка — 5,39% годовых.