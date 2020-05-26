МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Объем торгов в секторе роста Московской биржи в 2019 году вырос в более чем 10 раз и превысил 47 миллиардов рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

"По итогам 2019 года объем вторичных торгов в секторе роста превысил 47 миллиардов рублей, что более чем в 10 раз выше аналогичного показателя по итогам 2018 года. Внедрены инструменты поддержки для компаний, выходящих на рынок: семь компаний получили субсидии на подготовку к листингу, семь компаний – субсидирование ставки купона, пять эмитентов – якорные инвестиции от МСП Банка", — отмечается в сообщении.

В настоящее время построена система фильтров, которая включает требования к компаниям, профессиональную экспертизу от биржи и партнеров, в том числе в рамках комитета сектора роста Московской биржи, куда входят представители всех основных партнеров и рейтинговых агентств, указывается там же.

В перспективе предполагается переход к обязательному рейтингованию эмитентов сектора, добавляется в сообщении.

Сектор роста Московской биржи создан в 2017 году и предназначен для публичного размещения и обращения ценных бумаг компаний малой и средней капитализации. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности, Российского фонда прямых инвестиций, Корпорации МСП, Российского экспортного центра, а также Минэкономразвития, Минпромторга России и Банка России.