МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут во вторник в надежде на скорое появление вакцины от коронавируса и на фоне постепенного снятия связанных с ним ограничений в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивал на 2,1%, до 24937 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,6%, до 9556,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,9%, до 3009,12 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские рынки могут открыться значительным ростом во вторник после продолжительных выходных — в понедельник торгов не было в связи с национальным праздником. Кроме того, во вторник Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) частично открывает свои торговые залы для трейдеров после того, как с 19 марта полностью перешла на электронную торговлю из-за коронавируса.

С оптимизмом трейдеры отыгрывают сообщения американской фармацевтической компании Novavax, которая в понедельник сообщила о начале первых клинических испытаний на людях разработанной ей вакцины от коронавируса. Акции компании на предварительных торгах дорожают на 16,3%.

"Рынки все больше внимания уделяют новостям, связанным со здравоохранением, и перспективе улучшения ситуации с вакциной к концу года, а также возможности увеличения экономической активности по мере открытия новых и новых штатов", — заявил агентству Рейтер старший рыночный стратег National Securities в Нью-Йорке Арт Хоган (Art Hogan).