МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в "зеленой" зоне на росте ожиданий создания вакцины от нового коронавируса и снятия ограничительных мер, принятых из-за него, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 16.32 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) подскакивал на 2,4%, до 25051,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,58%, до 9472,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,07%, до 3016,1 пункта.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом, которая оказала негативное влияние на развитие мировой экономики. Страны по всему миру продолжают ослаблять карантинные меры, что поддерживает надежды на восстановление.

С оптимизмом трейдеры также отыгрывают сообщения о том, что американской фармацевтической компании Novavax начала первые клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от коронавируса. Акции компании дорожают на 15%.

Кроме того, инвесторы ожидают новой макростатистики. Так, министерство торговли США опубликует данные о продажах новых домов в стране в апреле. Аналитики ожидают, что показатель в отчетном месяце сократился до 490 тысяч с 627 тысяч в марте, или примерно на 22%. В то же время станут известны данные индекса доверия потребителей в США в мае. Эксперты прогнозируют, что индикатор вырос до 88 пунктов с 86,9 пункта в апреле.