МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Группы ГАЗ" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года на привилегированные акции в размере 5,13 рубля на бумагу, на обыкновенные акции — не выплачивать, следует из материалов компании.

"Утвердить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2019 финансового года в размере 5 рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГАЗ" за 2019 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

По результатам 2018 года группа также выплачивала дивиденды только на префы — они составляли 3,92 рубля на бумагу.

Годовое собрание акционеров компании пройдет в заочной форме 19 июня. Реестр на участие в нем закрылся 25 мая.

ПАО "ГАЗ" является основным юридическим лицом "Группы ГАЗ", которая через корпорацию "Русский машины" входит в диверсифицированный промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. "Группа ГАЗ" и сам Дерипаска находятся под санкциями США. Компания занимается производством легких коммерческих, коммерческих, среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов.