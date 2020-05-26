МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций во вторник уверенно растет на фоне улучшения настроений глобальных инвесторов и укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.29 мск увеличивается на 0,65%, до 2775,89 пункта, индекс РТС — на 1,76%, до 1234,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" падает при этом на 86 копеек, до 70,79 рубля, курс евро – на 38 копеек, до 77,7 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает более чем на 1%, до 35,9 доллара за баррель.

"Позитивный настрой участников торгов обеспечивают очередные новости о продвижении в создании вакцины против COVID-19 и стимулирующих мерах", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ТГК-1 поднимаются в цене на 5,9% после рекомендации совета директоров энергокомпании выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 0,1 копейки на акцию.

Акции "Детского мира" дорожают на 3,36% после сообщения гендиректора компании Марии Давыдовой о том, что крупнейший ритейлер одежды в РФ может выплатить в качестве дивидендов оставшуюся часть нераспределенной прибыли за четвертый квартал 2019 года до конца текущего года.

Акции МТС поднимаются в цене на 1,1% после заявления президента компании Алексея Корни журналистам о том, что МТС не планирует пересматривать дивидендную политику в текущем году из-за ситуации с коронавирусом.

Акционеры группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на годовом собрании 22 мая приняли решение о выплате финальных дивидендов за прошлый год в размере 2,331 миллиарда рублей, из расчета 18 рублей на обыкновенную акцию. Акции компании дорожают на 0,11%.

Также среди лидеров роста – акции ОГК-2 (плюс 3,97%), обыкновенные акции "Россетей" (плюс 3,56%), акции "Русала" (плюс 3,5%), префы "Татнефти" (плюс 3,12%), акции "Русгидро" (плюс 3,3%).

Чистый убыток группы "Мечел" по МСФО, относящийся к акционерам, в первом квартале составил 36,878 миллиарда рублей против прибыли в 11,336 миллиарда годом ранее. При этом акции компании торгуются разнонаправлено: префы дорожают на 0,27%, обыкновенные акции — дешевеют на 0,23%.

Среди лидеров снижения также – акции Polymetal (минус 3,19%), "Полюса" (минус 2,38%), "Акрона" (минус 1,94%), префы "Ленэнерго" (минус 1,74%), акции "Норникеля" (минус 1,5%).

ПРОГНОЗЫ

"Отечественный рынок также продолжает восстанавливать свои позиции, пользуясь повышенным аппетитом к риску в мире. Основные надежды российских инвесторов связаны с восстановлением спроса на нефть и другие товары российского экспорта", — отмечает Кочетков.

Елена Кожухова из компании "Велес Капитал" замечает, что у текущих отметок для рынка РФ расположены важные среднесрочные уровни сопротивления, которые сами по себе увеличивают риски фиксации прибыли в ближайшие дни.

Но при более оптимистичном сценарии рост при преодолении сопротивлений ускорится, заключает она.