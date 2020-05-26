МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота к вечеру вторника опускается уже более чем на 1% на фоне роста оптимизма у инвесторов относительно развития ситуации с коронавирусом, что снижает их потребность в "защитных" активах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,65%, или на 28,45 доллара, до 1706,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро опускался на 0,47%, до 17,608 доллара за унцию.

Трейдеры сейчас более склонны к риску, нежели к покупке активов-"убежищ" на оптимизме вокруг восстановления мировой экономики, поскольку страны по всему миру продолжают снимать ограничительные меры, принятые ранее в ответ на распространение нового коронавируса.

Оптимизм инвесторов также поддерживают новости о том, что американской фармацевтической компании Novavax начала первые клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от этого вируса.

Их настроения оправдываются и макростатистически — так, продажи новых домов в США в апреле неожиданно выросли по сравнению с мартом, до 623 тысяч сделок, хотя аналитики ожидали, напротив, падения показателя на 22%.

"Мы видим как акции США идут вверх, что добавляет давления на золото", — отметил сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер.