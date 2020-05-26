МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник вечером снижается на 0,9%, на рынках наблюдается склонность трейдеров к риску из-за оптимистичных ожиданий по ситуации с COVID-19, что сдерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск курс евро к доллару рос до 1,0989 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0899 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,67 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,69 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,89%, до 98,98 пункта.

На мировых рынках наблюдается рост рисковых настроений, что поддерживает фондовые индексы и сдерживает спрос на более надежные активы, такие как американский доллар и золото. Оптимизм инвесторов связан с позитивными ожиданиями по поводу перспектив восстановления экономики на фоне ослабления карантинных мер в мире.

Инвесторы также отыгрывают сообщения о том, что американской фармацевтической компании Novavax начала первые клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от коронавируса.

Доллар при этом не отреагировал на противоречивую макростатистику по США. Так, индекс доверия потребителей в США в мае поднялся до 86,6 пункта с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта, сообщила аналитическая компания Conference Board. Аналитики ждали показатель на отметке в 88 пунктов. При этом продажи новостроек в США в апреле неожиданно выросли — на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем марта, до 623 тысяч, тогда как эксперты ожидали падение почти на 22%.