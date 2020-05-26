МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ во вторник повысился по индексу РТС и снизился — по индексу Мосбиржи на фоне роста курса рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,14%, до 2754,04 пункта, индекс РТС — вырос на 0,95% до 1224,99 пункта.

Доллар вечером теряет 83 копейки, опускаясь до 70,82 рубля.

Западные фондовые индексы растут вечером в пределах 2,3% по основным индексам.