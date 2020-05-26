НЬЮ-ЙОРК, 26 мая — ПРАЙМ. Торговый зал Нью-Йоркской фондовой биржи возобновил во вторник работу впервые с 23 марта, когда он был закрыт из-за пандемии коронавируса, в церемонии принял участие губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Операции на бирже было решено проводить полностью в электронном формате после того, как у двух сотрудников выявили коронавирус.

"Мы собираемся восстановить и воссоздать экономику для будущего, чтобы она была сильнее, чем раньше. Возобновление работы зала Нью-Йоркской фондовой биржи является первым шагом. Торговля в этом легендарном зале возобновляется и Нью-Йорк показывает стране, что мы будем впереди", — сказал Куомо и дал сигнал, означающий начало сессии.

"Сегодня, 26 мая, открывается торговый зал Нью-Йоркской фондовой биржи после того, как он был закрыт два месяца назад в первые дни пандемии COVID-19. Мы начинаем осторожно, с новыми мерами безопасности, нацеленными на то, чтобы ограничить нагрузку на систему здравоохранения и снизить риск для тех, кто работает под нашей крышей", — указала глава биржи Стейси Каннингэм в заявлении, размещенном на сайте учреждения.

В торговом зале все еще принимаются меры предосторожности — число брокеров сокращено примерно в четыре раза, рабочие места разделены загородками. Все, кто находится в зале, обязаны быть в масках.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.