МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднялись по итогам торгов вторника на 1-1,5%, трейдеры отреагировали на новости по испытанию вакцины от COVID-19, оценивая также перспективы восстановления экономики на фоне ослабления карантинных мер, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,24%, до 6067,76 пункта, французский CAC 40 — на 1,46%, до 4606,24 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 11504,65 пункта.

Поддержали торги на фондовых рынках новости по возможному лечению от коронавируса. Согласно сообщениям, американская фармацевтическая компании Novavax начала первые клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от коронавируса. Кроме того, трейдеры настроены оптимистично по поводу перспектив восстановления экономики на фоне ослабления ограничительных мер.

В результате на рынках преобладала склонность к риску, что поддерживало фондовые рынки и сдерживало спрос на более надежные активы, например американский доллар и золото. Рынки Азии закрылись ростом на 1-3%, индексы США поднимаются примерно на 1-2%.

"Инвесторы остаются приверженными рисковым настроениям за счет прогресса в борьбе с COVID-19, что позволяет проводить постепенное открытие экономик. В это же время беспрецедентные объемы монетарного и фискального стимулирования, которое было принято в последние месяцы, поддерживают рисковые активы", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).