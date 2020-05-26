МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ не показал единой динамики по индексам во вторник: долларовый индикатор РТС вырос, рублевый Мосбиржи — снизился на фоне повышения курса рубля к доллару, следует из данных торгов.

Рост западных фондовых индексов и попытки рынка нефти продолжить повышение поддерживали стоимость российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,14%, до 2754,04 пункта, индекс РТС — вырос на 0,95% до 1224,99 пункта. Доллар вечером теряет 83 копейки, опускаясь до 70,82 рубля.

ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ

Российский фондовый рынок во вторник торговался в основном в плюсе, отыгрывая надежды инвесторов по поводу скорого изобретения вакцины от коронавируса.

Так, американская биотехнологическая фирма Novavax начала первые испытания на людях своей вакцины от коронавируса. Западные фондовые индексы на этом фоне вечером прибавляли 0,9-1,5%.

Рынок нефти также преимущественно повышался в течение торгов вторника. Трейдеры отыгрывали оценки минэнерго РФ о том, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные 2 миллиона баррелей добычи нефти в сутки. Кроме того, минэнерго РФ сообщило, что рассчитывает на восстановление "баланса" на рынке нефти в июне-июле.

Однако к вечеру нефть растеряла весь рост и теряла в пределах 0,1%, до 35,52 доллара.

В лидерах роста среди бумаг на рынке РФ оказались акции "Россетей" (+5,2%), ТГК-1 (+4,9%, до 1,3 копейки) – на фоне рекомендаций совета директоров энергокомпании выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 0,1 копейки на акцию – около 8% к рыночной цене.

Также выросли бумаги ОГК-2 (+4,2%), "Русгидро" (+2,7%). Снизились в цене бумаги Polymetal (-3,6%), "Полюса" (-2,9%), "Акрона" (-2,3%), "Яндекса" (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли, а рублевый индикатор обновил пик с 5 марта, поднявшись до 2796 пунктов, долларовый индекс обновил майский максимум выше 1243 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "К концу сессии, однако, оба индекса отступили вниз, что с технической точки зрения можно объяснить осторожностью "быков" у важных сопротивлений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2720-2830 пунктов", — оценила положение она.

В ходе сессии индекс Мосбиржи поднимался в район 2800 пунктов, однако, несмотря на сохранение внешнего позитива, к концу сессии растерял большую часть роста, вернувшись к уровням закрытия понедельника, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом техническая картина говорит в пользу продолжения восходящей динамики, первой целью которой может выступать уровень 2850 пунктов. Для отмены данного сценария "медведям" необходимо пробивать вниз поддержку в виде уровня 2700 пунктов", — добавил он.

Сдерживающим фактором для "быков" остается градус напряженности между США и Китаем, который повышается не только в торговой, но и в геополитической плоскости, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Штаты открыто критикуют КНР из-за событий в Гонконге, где снова разгорелись антиправительственные протесты. Завтра эта тема сохранится в фокусе внимания инвесторов, как и "вирусный" новостной" фон. Впрочем, в середине недели умеренный повышательный импульс на рынке РФ может сохраниться. При этом индекс Мосбиржи может протестировать рубежи выше 2800 пунктов", — добавил он.