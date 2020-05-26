МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером растет против доллара и в меньшей степени – к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе в направлении отметки 1,1 доллара.

Рост рынка нефти и западных фондовых индексов поддерживает аппетит к риску и соответственно – курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.36 мск снижался на 84 копейки, до 70,81 рубля, курс евро — на 33 копейки, до уровня 77,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ОКОЛО ЛОКАЛЬНЫХ ПИКОВ

Российская валюта продолжила укрепляться в течение сессии вторника и в итоге оставалась в районе максимумов с 6 марта против доллара и евро (70,6 рубля и 77,5 рубля соответственно).

Аппетит к рисковым активам, в том числе и к рублю, поддерживается новостями по испытанию вакцины от коронавируса. Согласно сообщениям, американская фармацевтическая компании Novavax начала первые клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от коронавируса. Кроме того, инвесторы настроены оптимистично по поводу перспектив восстановления экономики на фоне ослабления ограничительных мер.

На этом фоне основные фондовые индексы Европы поднялись по итогам торгов вторника на 1-1,5%. Американские индексы вечером растут на 1-2,7%.

Рынок нефти также преимущественно повышался в течение торгов вторника, оказывая поддержку рублю. Трейдеры отыгрывали оценки Минэнерго РФ о том, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные 2 миллиона баррелей добычи нефти в сутки. Кроме того, Минэнерго РФ сообщило, что рассчитывает на восстановление баланса на рынке нефти в июне-июле.

Вечером баррель сорта Brent прибавлял 0,7%, до 35,77 доллара.

Поддержку валюте РФ оказало заявление главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексея Заботкина о том, что регулятор допускает снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,4-1,2%. Рублевая цена нефти колебалась ниже уровня 2,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Разницу в динамике основных резервных валют определила ситуация на международном валютном рынке, где пара евро/доллар выросла на 0,8%, добавил он.

"При этом рублю поддержку оказывала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе сегодняшней сессии уверенно укреплялись. Дополнительным фактором спроса на рублевую ликвидность выступают предстоящие завтра аукционы по размещению ОФЗ. Однако, несмотря на столь уверенную динамику национальной валюты, мы пока не видим существенных фундаментальных поводов для отступления доллара ниже 70 рублей", — оценил Зварич.

В среду курс рубля будет колебаться в диапазоне 70-71,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Рыночные настроения продолжают движение в сторону оптимизма на фоне ожиданий инвесторов восстановления экономической активности после ослабления карантинных мер. Также поддержку рублю продолжает оказывать повышенный спрос на рубли со стороны компаний в рамках подготовки к дивидендному периоду", — пояснил он свои оценки.