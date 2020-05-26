МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Чистый убыток банка "Зенит" по МСФО в первом квартале 2020 года составил 221,578 миллиона рублей против чистой прибыли в 533,922 миллиона рублей годом ранее, говорится в отчете кредитной организации.

Банк отмечает, что на финансовый результат в первом квартале текущего года главным образом повлияли повышенные отчисления в резервы в размере 1,201 миллиарда рублей против восстановления резервов на 725 миллионов рублей годом ранее. Чистые операционные доходы сократились более чем вдвое по сравнению с первым кварталом прошлого года и составили 1,225 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 12,838 миллиона рублей против прибыли в 456,272 миллиона годом ранее.

"В первом квартале банк "Зенит" обеспечил рост основных показателей доходности. Прогнозируя высокую вероятность распространения коронавирусной инфекции в России и возможные ее последствия, банк принял решение увеличить уровень отчисления в резервы. Сейчас мы понимаем, что это решение было оправданным, хоть и повлияло на финансовый результат… В текущих условиях мы продолжим курс на дальнейшую цифровизацию сервисов и процессов", — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Александра Тищенко.

Кредитный портфель (до вычета резервов) за первый квартал 2020 года увеличился на 6,9% и составил 163,884 миллиарда рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос относительно конца 2019 года на 8,4% и составил 119,134 миллиарда рублей, физических лиц — на 3%, до 44,75 миллиарда рублей.

Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 апреля занимал 37-е место в банковской системе РФ.