Добавлен комментарий "Яндекса" (последние два абзаца).

МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до 1 сентября, написал на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.

"Сегодня у нас объявили, что Mail.ru Group будет работать на удалёнке до 1 сентября. Ну хоть какая-то определенность", — написал Манджиков.

Mail.ru Group 16 апреля разослала сотрудникам письмо о переводе на удаленную работу минимум до 31 марта, затем срок продлевался.

Первыми на "удаленку" перешли офисы Mail.ru Group в Москве и Санкт-Петербурге, в затем в течение недели — все остальные.

Для сотрудников, которым все же необходимо приходить в офис, интернет-холдинг сделал бесплатными поездки на "Ситимобил" до работы и домой. Тем, кто будет работать из дома, компания предоставляла индивидуальные скидочные промокоды на Delivery Club.

В "Яндексе" прорабатывает разные сценарии постепенного выхода сотрудников из режима удаленной работы.

"Мы следим за обстановкой во всех регионах своего присутствия. Специальная команда прорабатывает разные сценарии постепенного выхода сотрудников", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".