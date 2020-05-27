ВАШИНГТОН, 27 мая /ПРАЙМ/. Ожидаемые правила биржи NASDAQ, а также законопроект сената, ужесточающий требования к отчётности иностранных компаний, торгующихся на американских площадках, приведут, с одной стороны, к большей прозрачности и защищённости инвесторов, а с другой — к потере биржами части прибыли и уходу крупных китайских компаний в Лондон и Гонконг, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Ранее стало известно, что ведущая американская биржа NASDAQ готовит решение наложить дополнительные требования к первичным размещениям акций (IPO), напоминает эксперт. По его словам, такой шаг "имеет далеко идущие последствия", и решение биржи было продиктовано негативным опытом.

"В последние годы большинство китайских компаний, получавших технический листинг в США, не были в состоянии привлечь сколько-нибудь значимого инвесторского капитала и зачастую становились неликвидными пустышками", — сожалеет он.

Согласно его данным, из 150 китайских компаний, вышедших на биржу с 2000 года, лишь 40 смогли привлечь менее 25 миллионов при размещении.

Американские инвесторы, при этом, практически ничего не зарабатывали, поскольку акции обрушивались вскоре после "надутых IPO". Компании и физлица, которые проинвестировали эти IPO, оказывались в серьезных убытках, практически без шансов отыграть свои позиции. При этом, получение листинга на крупнейших американских площадках давало китайским компаниям особые преференции дома. Они получали более лёгкий доступ к банковскому кредитованию, а также субсидии и льготы со стороны местных органов власти, поощрявших зарубежные размещения.

Шостак добавляет, что это решение NASDAQ, а также ожидающий утверждения в палате представителей единогласно принятый сенатом ранее законопроект — сигнал, что терпение американских регуляторов переполнено.

Инвестор добавляет, что его компания выводила качественный китайский актив на биржу в 2014 году, и он видел, что решение об ужесточении требований назревало уже тогда.

"Стремление повысить стандарты аудита не кажутся чем-то, что является неестественным. Нечистоплотные схемы будет проще заметить, с рынка уйдут нечистоплотные продавцы "профессиональных" услуг", — говорит Шостак.

Эксперт добавляет, что есть и другая сторона медали — китайские компании хорошего качества, представляющие интерес для инвесторов, будут уходить в сторону Гонконга и Лондона.

"Учитывая предвыборную риторику, имеется существенный риск того, что вновь принятые меры по существу позволят "выпустить джина из бутылки", превратив, происходящее в кампанию гонений на все китайское, и отвадят качественных китайских предпринимателей от размещений в США в принципе. Такой сценарий развития был бы крайне нежелателен для финансового рынка США, позиционирующего себя как самого открытого, "все включающего" и глобального", — резюмирует Шостак.

В прошлую среду сенат США единогласно принял "Акт об ответственности иностранных компаний" S.945, который требует от зарубежных организаций, торгующихся на биржах США, соответствовать и отчитываться согласно американскому законодательству. Теперь этот законопроект должен быть утверждён палатой представителей и, в случае прохождения всех необходимых процедур и утверждения, в конечном счете, может привести к формальному запрету размещения китайскими компаниями акций на американских площадках.

Согласно законопроекту, компания для того, чтобы торговаться в Нью-Йорке или на других площадках, должна предоставить право аудита американскому регулятору, а также подтверждение, что не контролируется иностранным правительством. Исторически китайские компании не обязаны были следовать нормам США для того, чтобы получить право размещаться на американских биржах.

После новости о принятии законопроекта акции китайского гиганта Alibaba Holding Group Ltd. на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на более чем 2%, в то время как росли на бирже в Гонконге.

Кроме этого, в конце мая агентство Reuters узнало, что NASDAQ намерена в ближайшее время ужесточить правила IPO. И, хотя в документах, на которые источники агентства ссылаются, напрямую не указывается, что эти действия направлены против китайских компаний, требования к большей прозрачности повлияют именно на них, уверено агентство.