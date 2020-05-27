МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают определенной динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы следят за развитием ситуации в Гонконге и ее влиянием на отношения США и КНР.

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,05% — до 2845,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1785,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,39%, до 23294,433 пункта. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,69% — до 21416,85 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,11%, до 2032,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 5811 пунктов.

Опасения роста напряженности между США и Китаем отчасти нивелировали оптимизм по поводу постепенного открытия мировой экономики после карантинных ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что готовится объявить о мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге, но не сообщил никаких подробностей.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг. Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников и предупредил, что примет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.

"Усиление напряженности в США и Китае является губительным для мировой экономики на фоне уязвимости от пандемии", — приводит агентство Ассошиейтед Пресс мнение аналитиков Mizuho Bank.

С другой стороны, поддержу рынкам оказывают сообщения о том, что правительство Японии планирует ввести новые меры поддержки экономики в связи с коронавирусом на сумму 31,9 триллиона иен (около 298 миллиардов долларов).