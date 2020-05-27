МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет в среду на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0960 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0980 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,54 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,52 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 99,16 пункта.

Трейдеры предпочитают сохранять осторожность в условиях нестабильности отношений США и КНР. Так, президент США Дональд Трамп анонсировал меры против Китая в ответ на действия властей страны в отношении Гонконга.

"Новые проблемы между двумя странами замедляют недавнее снижение курса доллара и ведут к его покупке в качестве надежного актива", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).