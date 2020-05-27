МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в среду утром, реагируя на укрепление курса доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,52%, или на 8,85 доллара — до 1696,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро снижался на 0,81% — до 17,453 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает курс доллара, который растет по отношению к большинству основных мировых валют на фоне роста напряженности между США и Китаем. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,26%, до 99,17 пункта.

Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость металла, который становится дороже для держателей иностранной валюты.

"Позитивной историей, по-видимому, является ослабление ограничений и ожидания некоторого роста в экономической активности… но есть также отрицательная сторона. Напряженность между США и Китаем — это огромный риск", — сказал агентству Рейтер валютный стратег DailyFx Илья Спивак (Ilya Spivak).