МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту по индексу Мосбиржи после негативного старта торгов и продолжает снижаться по индексу РТС на фоне ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды растёт на 0,2%, до 2759,47 пункта, индекс РТС снижается на 0,15%, до 1223,13 пункта.

Индекс Мосбиржи на самом старте торгов снижался на 0,1%, индекс РТС терял 0,4%.

К текущему моменту рубль к доллару снижается на 24 копейки, до 71,02 рубля.