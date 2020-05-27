МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду растут на ожиданиях новых государственных мер восстановления экономики Евросоюза, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.33 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,17%, до 6138,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 4622,58 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,4%, до 11550,95 пункта.

Инвесторы ждут от Еврокомиссии предложений относительно пакета восстановления Евросоюза от сильнейшего экономического кризиса, вызванного борьбой с коронавирусом. По информации агентства Рейтер, этот пакет может состоять из грантов, займов и гарантий, которые вместе составят 1-2 триллиона евро, а их выдача будет рассчитана на несколько лет.

"Рынки в очередной раз приняли оптимистическую сторону… отодвинув опасения по поводу долгосрочного экономического воздействия пандемии и постоянно растущей напряженности между США и Китаем, чтобы сосредоточиться на еще одном раунде мер количественного смягчения", — считает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чьи слова цитирует Рейтер.

Также участники торгов продолжают внимательно следить за постепенным снятием карантинных ограничений по всему миру, что тоже должно повлечь за собой постепенное восстановление экономики. Так, в Италии с понедельника снято большинство ограничений, введенных в начале и середине марта.