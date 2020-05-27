МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.03 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,33% — до 5,19 доллара, "Новатэка" — на 1,75%, до 152 долларов, "Лукойла"- на 0,83%, до 76,62 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,96% — до 5,45 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,11%, до 23,38 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличивалась на 0,4% — до 31,3 доллара, "Северстали" — на 0,79%, до 12,81 доллара, НЛМК — на 1,22%, до 19,13 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,39% — до 0,96 доллара, Сбербанка — на 0,02%, до 10,94 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,12% — до 17,18 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,12% — до 4,12 доллара. Стоимость бумаг "Магнита" увеличивалась на 0,59% — до 11,16 доллара, "Ленты" — на 1,05%, до 2,17 доллара.