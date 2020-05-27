Московская биржа включила "Россети" и Qiwi в лист ожидания на попадание в основные индексы
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Московская биржа включила обыкновенные акции "Россетей" и депозитарные расписки Qiwi в лист ожидания на попадание в свои основные индексы, говорится в сообщении торговой площадки.
Уточняется, что по рекомендации индексного комитета Московская биржа сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 июня, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов, при этом база расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС пока останется без изменений.
В то же время база расчета индекса акций широкого рынка изменится за счет исключения из состава обыкновенных акций ПАО "Русолово" и КТК и включения обыкновенных акций "Казаньоргсинтеза" и ПАО "Белуга групп", добавляет биржа.
Кроме того, в базу расчета индекса "голубых фишек" войдут обыкновенные акции "Полиметалла", покинут индекс обыкновенные акции НЛМК, а базу расчета индекса средней и малой капитализации дополнят обыкновенные акции "Селигдара" и ПАО "ВСМПО-Ависма", а также депозитарные расписки компании "Эталон груп", указывает торговая площадка.
Наконец, база расчета индекса потребительского сектора изменится за счет включения в состав индекса обыкновенных акций ПАО "Белуга групп", базу расчета индекса химии и нефтехимии дополнят обыкновенные акции "Казаньоргсинтеза", а обыкновенные акции "Русснефти" войдут в базу расчета индекса нефти и газа.
Также на основании рекомендации индексного комитета биржа приняла решение отнести ТМК к сектору "Металлы и добыча" и включить обыкновенные акции эмитента в базу расчета соответствующего отраслевого индекса.
https://1prime.ru/Financial_market/20200527/831521071.html