МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Московская биржа включила обыкновенные акции "Россетей" и депозитарные расписки Qiwi в лист ожидания на попадание в свои основные индексы, говорится в сообщении торговой площадки.

Уточняется, что по рекомендации индексного комитета Московская биржа сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 июня, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов, при этом база расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС пока останется без изменений.

В то же время база расчета индекса акций широкого рынка изменится за счет исключения из состава обыкновенных акций ПАО "Русолово" и КТК и включения обыкновенных акций "Казаньоргсинтеза" и ПАО "Белуга групп", добавляет биржа.

Кроме того, в базу расчета индекса "голубых фишек" войдут обыкновенные акции "Полиметалла", покинут индекс обыкновенные акции НЛМК, а базу расчета индекса средней и малой капитализации дополнят обыкновенные акции "Селигдара" и ПАО "ВСМПО-Ависма", а также депозитарные расписки компании "Эталон груп", указывает торговая площадка.

Наконец, база расчета индекса потребительского сектора изменится за счет включения в состав индекса обыкновенных акций ПАО "Белуга групп", базу расчета индекса химии и нефтехимии дополнят обыкновенные акции "Казаньоргсинтеза", а обыкновенные акции "Русснефти" войдут в базу расчета индекса нефти и газа.

Также на основании рекомендации индексного комитета биржа приняла решение отнести ТМК к сектору "Металлы и добыча" и включить обыкновенные акции эмитента в базу расчета соответствующего отраслевого индекса.