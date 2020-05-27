МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и евро вслед за нефтью и на фоне ослабления интереса к рублевым долговым активам, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.59 мск среды рос на 7 копеек — до 70,85 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 78,11 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,69% — до 35,92 доллара за баррель.

РУБЛЬ БЕЗ ДРАЙВЕРОВ РОСТА

Курс рубля начал торги в среду ослабления к основным валютам на фоне снижения нефтяных котировок и спроса на рублевые долговые активы. В моменте отечественная валюта максимально снижалась на 44 копейки к доллару и на 30 копеек к евро.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций ОПЕК+, большинство стран ОПЕК+ склонны к сохранению апрельских условий сделки, то есть смягчению сокращения добычи нефти с июля до 7,7 миллиона баррелей в сутки, но есть и возражения. По его словам, руководство ОПЕК контактирует с делегатами стран альянса по поводу уровня добычи после июня, и окончательное решение будет принято на общей встрече.

Страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки 9-10 июня в режиме видеоконференции. А 8 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

К текущему моменту рубль снижается на 0,1% к доллару и на 0,5% к евро.

По словам Олега Кочеткова из МТС Банка, с остановкой ралли ОФЗ остановился и рост рубля. "На фоне ухудшения риторики между США и КНР рынок пока не рискует ставить на дальнейший рост, но к распродажам тоже не склонен", — добавляет он.

"Из сегодняшних событий на рынке отметим очередной аукцион по размещению ОФЗ, где рынку будут предложены бумаги с погашением в 2023 и 2030 году. За последнюю неделю кривая доходностей ОФЗ снизилась на 0,1-0,2 п.п. на коротком конце кривой в ответ на ожидания снижения ключевой ставки на 100 б.п. на июньском заседании Банка России", — отмечают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

"В среду рубль корректируется вместе с большинством других валют на развивающихся рынках из-за ухудшения настроений инвесторов, обусловленного противоречиями между США и Китаем. Глобальный уход от риска в связи с этим проявляется в укреплении индекса доллара к основным валютам и снижении котировок нефти, что дополнительно оказывает давление на рубль", — также замечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Также на внутреннем рынке рубль постепенно лишается поддержки со стороны налогового фактора, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка полагает, что до конца дня рубль в паре с долларом будет торговаться в районе 70,5-71,5 рубля.

Внешний фон, омраченный сохраняющимися трениями между США и Китаем, остается источником риска для российского рынка, отмечают аналитики Нордеа-банка.