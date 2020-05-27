27 мая — Dow Jones. В то время как внимание инвесторов со всего мира было приковано к головокружительной динамике индекса S&P 500, японские публичные компании спокойно делали то, на что потратили большую часть прошедшего десятилетия: как ни в чем не бывало опережали рынок.

В долларовом выражении индекс Topix снизился на 8% с 12 февраля, когда мировые рынки акций достигли пика. Индексы S&P 500, MSCI Emerging Markets Index и Euro Stoxx за это же время снизились на 11,5%, 16,5% и 19,8% соответственно.

Однако обратить внимание на японский рынок стоит независимо от прошлой динамики. Публично торгуемые компании этой страны обладают характеристиками, которые могут принести инвесторам выгоду независимо от того, насколько улучшится – или вновь начнет ухудшаться – ситуация в ближайшие месяцы.

Если мировая экономика будет восстанавливаться после пандемии коронавируса быстрее, чем ожидается, в выигрыше окажутся акции производителей электроники, информационно-коммуникационных компаний и производителей транспортного оборудования, составляющие значительную часть Topix. Крупные акционерные компании страны генерируют лишь около половины выручки на домашнем рынке. В данном сценарии они, возможно, не опередят коллег из США, но имеют хорошие шансы продолжить опережать развивающиеся, а также европейские рынки.

Если восстановление пойдет медленнее и будет прерываться повторными волнами заболевания, или если экономический ущерб превзойдет ожидания аналитиков, у японских компаний будет еще более явное преимущество: огромные денежные резервы. Согласно данным Банка Японии, по состоянию на декабрь нефинансовые организации владели валютой и депозитами примерно на 280 трлн иен.

Эти денежные ресурсы японских бизнесов, возможно, не были бы благоприятным для экономики страны фактором в нормальные времена. Однако в данный момент они очень приветствуются. Кроме того, они помогают объяснить, почему волна продаж в Японии была значительно меньше, чем в других странах.

Оценки акций японских компаний также способствуют их покупке. Подорожав в ходе недавнего ралли, они все же не стали настолько же дорогими, как акции в США. Мультипликатор цена/прибыль японского рынка акций, основанный на ожиданиях на следующие 12 месяцев, вырос от мартовского минимума около 11,1х до 15,7х в настоящее время. Этот же самый мультипликатор для акций США вырос с 13,5х до 22,9х. Согласно FactSet, японские акции в настоящее время рекордно дешевы по сравнению с американскими.

Исключением на этом оптимистичном фоне выглядят японские банки. Крайне низкие процентные ставки на домашнем рынке делают инвестиции в местные кредитные организации невыгодными. На фоне роста международной неопределенности свою привлекательность потеряли даже крупные банки.

Японские акции в этом году уже доказали свою ценность, однако еще обладают некоторой привлекательностью на будущее, которое выглядит очень неопределенным. Любые инвесторы, которых несколько нервируют цены американских акций, возможно, будут правы, если попробуют поискать равновесия на Востоке.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ