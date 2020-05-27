МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в среду на оптимизме вокруг восстановления экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,31%, до 25329,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 9439,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,03%, до 3025,38 пункта.

На глобальном фондовом рынке не первый день преобладают оптимистические настроения, поскольку многие страны, в том числе США, ослабляют принятые ранее в связи с коронавирусом карантинные меры, что должно способствовать и уже способствует восстановлению экономики.

Так, накануне бюро переписи населения министерства торговли США опубликовало статистику продаж новых домов в стране в апреле. Показатель в отчетном месяце вырос на 0,6% по сравнению с мартом, до 623 тысяч, вопреки прогнозу, согласно которому аналитики ожидали падения показателя примерно на 22%.

Теперь трейдеры ожидают публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которой регулятор даст комментарии об экономическом положении в стране.