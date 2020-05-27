МОСКВА, 27 мая —ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне дешевеющего рубля и роста западных площадок, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.31 мск поднимался на 0,04%, до 2755,15 пунктов, индекс РТС — снижался на 0,23%, до 1222,14 пункта.

В ходе торгов среды основные индексы несколько раз меняли направление движения: рублевый индекс Мосбиржи торговался в диапазоне 2741,08-2794,6 пункта, долларовый РТС — в диапазоне 1213,54-1234,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растёт на 25 копеек, до 71,03 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 78,19 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,7%, до 35,55 доллара за баррель.

Основные европейские площадки преимущественно поднимаются по индексам в пределах 2%, фьючерсы на американские биржевые индексы также уверенно растут.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Аэрофлота" дорожают на 5%, а ранее в среду подскакивали на 7,1% — до 79,7 рубля — после сообщения о том, что Сбербанк выдаст крупнейшему российскому авиаперевозчику кредит на пополнение оборотных средств по льготной процентной ставке на 3 миллиарда рублей.

С технической точки зрения краткосрочная и среднесрочная ситуация с "Аэрофлотом" остается нейтральной до выхода из "боковика" – с уровней в 70-80 рублей, хотя в последние дни технический показатель ADX указывает на усиление восходящего тренда, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". При пробое уровня в 80 рублей с высокой долей вероятности можно будет рассчитывать на движение к 85 рублям, а далее – к 90 рублям, полагает аналитик.

Также в лидерах роста – акции "Алросы" (+2,86%), НЛМК (+2,33%), обыкновенные акции Сбербанка (+2,23%), акции "Русала" (+2,15%), "Магнита" (+2,09%), а также акции АФК "Система" (+1,6%), "Северстали" (+1,35%) и префы "Башнефти" (+1,13%).

Среди аутсайдеров — акции "Полюса" (-4,42%), Polymetal (-4,1%), ФСК ЕЭС (-1,33%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,31%), акции "Новатэка" (-1,17%), а также акции ТГК-1 (-1,13%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,11%), акции "Газпрома" (-1,11%) и префы "Ленэнерго" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

"Быки" по-прежнему не уверены, но если оптимизм на американских биржах не ослабнет, это может послужить дополнительным толчком к росту и для российских акций, считает Кожухова.

Если мировые рынки продолжат рост, российские фондовые индикаторы способны предпринять попытку преодоления сопротивлений — у индекса Мосбиржи это техническое препятствие соответствует уровню 2800 пунктов, у индекса РТС – отметке 1245 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

А Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс", полагает, что долларовый индекс РТС до конца дня сможет перейти к росту с целью движения к 1250 пунктам. Он также не исключает роста индекса Мосбиржи к 2800 пунктам.