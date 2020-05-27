МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 36,398 миллиарда рублей при спросе в 39,908 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 116,304% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,56% годовых. Средневзвешенная цена составила 116,468% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,54% годовых.

На предыдущем безлимитном аукционе в среду министерство разместило ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 года на 41,912 миллиарда рублей при спросе в 68,881 миллиарда.