МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду продолжают рост второй день подряд, кроме NASDAQ, на рынках сохраняются оптимистичные настроения на фоне ожиданий восстановления экономики и ослабления карантина, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 16.49 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,16%, до 25284,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,73%, до 9271,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивался на 0,41%, до 3004,1 пункта. Во вторник индексы выросли на 0,2-2,2%, в понедельник торги не проводились.

Настроения на фондовых рынках поддерживаются ожиданиями восстановления экономики по мере того, как страны продолжают ослаблять карантинные меры. Недавние новости по поводу испытаний вакцины также усиливают рисковые настроения на рынках.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией между Китаем и США. В ночь на среду американский президент Дональд Трамп пообещал "через пару дней" объявить "мощный" ответ Пекину за действия властей КНР в отношении специального административного района Китая — Гонконга.

Трейдеры ожидают позднее в ходе торгов публикацию "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которой регулятор даст комментарии об экономическом положении в стране. В четверг минторг США опубликует вторую оценку по изменению ВВП в стране в первом квартале. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 4,8%, что соответствует первой оценке.