МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (1кв2020) -2,8% -2,6%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) -0,7%  
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) -0,7% -0,9%
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,489 млн  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% -0,1%
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апрель) -0,6% -14%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апрель) -15,3% -19%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2020) -4,8% -4,8%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2020) 1,4% 1,4%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 2,438 млн 2,1 млн
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2020) -8,8 млрд канад. долл -10 млрд канад. долл
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апрель) -20,8% -15%
18:00 USD США — Запасы сырой нефти -4,983 млн барр -2,5 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -5,587 млн барр  
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.05) 562,9 млрд долл (на 15.05)  
  RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента    
  RUB КАМАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0 — див-д 2018  
  RUB ТГК-1 — закрытие реестра для участия в ГОСА (22.06.2020, заочное) 0,000644605 — див-д 2018 0,001036523 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.07.2020) — див-д 2019