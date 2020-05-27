События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 мая
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (1кв2020)
|-2,8%
|-2,6%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|-0,7%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|-0,7%
|-0,9%
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,489 млн
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апрель)
|-0,6%
|-14%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апрель)
|-15,3%
|-19%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|-4,8%
|-4,8%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|1,4%
|1,4%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|2,438 млн
|2,1 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2020)
|-8,8 млрд канад. долл
|-10 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апрель)
|-20,8%
|-15%
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-4,983 млн барр
|-2,5 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-5,587 млн барр
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.05)
|562,9 млрд долл (на 15.05)
|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|КАМАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0 — див-д 2018
|RUB
|ТГК-1 — закрытие реестра для участия в ГОСА (22.06.2020, заочное)
|0,000644605 — див-д 2018
|0,001036523 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.07.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200527/831524969.html