МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Золото продолжает торговаться в "красной зоне" в среду вечером, а его стоимость в ходе торгов опускалась до минимума за три недели на росте оптимизма вокруг восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,52%, или на 8,8 доллара — до 1696,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро снижался на 0,47% — до 17,512 доллара за унцию.

В ходе торгов стоимость золота опускалась до 1685 доллара за унцию, что является минимумом с 7 мая. Инвесторы более склонны к приобретению рисковых активов на фоне роста надежд на восстановление экономики после кризиса, вызванного коронавирусом.

При этом аналитики полагают, что стоимость золота может поддерживаться геополитической напряженностью, хотя она так и не вызвала серьезных опасений на рынке. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга.

"Очень важно, чтобы цены на золото оставались выше 1700 долларов. В противном случае, если коррекция цены продолжится, спекулятивные инвесторы выйдут из игры, что усилит давление на цены", — сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).