МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий на 78,3 миллиарда рублей при совокупном спросе 108,8 миллиарда, свидетельствуют данные министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 года на 41,912 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 101,7251% от номинала, доходность по цене отсечения — 4,79% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,7876% от номинала, средневзвешенная доходность — 4,77% годовых. Спрос составил 68,881 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 36,398 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 116,304% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,56% годовых. Средневзвешенная цена составила 116,468% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,54% годовых. Спрос — 39,908 миллиарда рублей.

В ходе первого аукциона министерство удовлетворило 13 заявок, в ходе второго — 86 заявок.

Аукционы проходили на фоне целого ряда позитивных и негативных факторов для рынка государственных облигаций, прокомментировал РИА Новости итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. В середине месяца рынок ОФЗ достиг своих локальных минимумов по доходности, фактически заложив в цены ожидаемое на июньском заседании Банка России снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов. В результате в течение полутора недель на рынке ОФЗ наблюдается боковой тренд при снижении активности инвесторов на вторичном рынке.

"Но при этом было зафиксировано повышение спроса на первичном рынке с одновременным ростом предложения со стороны Минфина РФ. Что подтверждается заявлением, сделанным на прошлой неделе заместителем министра финансов, в котором было сказано о масштабном росте эмиссии государственных ценных бумаг в этом году", — сказал он.

По его мнению, дополнительным позитивным фактором можно было назвать крупное погашение выпуска ОФЗ 26214 в объеме около 231,7 миллиарда рублей, но суммарный спрос, который составил 108,8 миллиарда рублей, явно свидетельствует о том, что менее половины полученных денежных средств была реинвестирована на аукционах. Вместе с тем, суммарный объем размещения составил около 78,3 миллиарда рублей с минимальным уровнем доходности, которая для трехлетнего и десятилетнего выпусков составила 4,77% и 5,54% годовых, что предполагает премию к вторичному рынку в пределах 3-4 базисных пунктов, отметил эксперт.

Минфин РФ по итогам аукционов в апреле и трех аукционных дней в мае разместил гособлигации на общую сумму почти 715 миллиардов рублей, выполнив на 119% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который был установлен на уровне 600 миллиардов рублей. На текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 1,216 триллиона рублей.