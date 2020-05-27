МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы в среду закрылись ростом на 1,3-1,8% после сообщений о бюджете ЕС и мерах поддержки экономики, новости по Renault при этом поддержали французский CAC 40, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,26%, до 6144,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,79%, до 4688,74 пункта, немецкий DAX — на 1,33%, до 11657,69 пункта.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро).

Акции Renault поднялись в цене на 17,5%, став лидером роста в индексе CAC 40, после сообщения альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Альянс ранее заявил об обновлении модели сотрудничества с целью повышения конкурентных позиций и прибыльности компаний-участниц.

Поддержали настроения трейдеров сохраняющиеся оптимистичные настроения по перспективам восстановления экономики и ослабления карантинных мер. Склонность к риску поддерживает торги в Европе с начала недели.

"Рынок позитивно реагирует на ослабление ограничений из-за коронавируса по всему миру", — сказал агентству Франс Пресс аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).