МОСКВА, 27 мая- ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился на фоне упавшего спроса на риск из-за роста разногласий между США и Китаем по вопросу Гонконга.

Падение рынка нефти и ослабление рубля подержали снижение стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,47%, до 2741,02 пункта, индекс РТС — на 1,04%, до 1212,20 пункта.

ВНИЗ ИЗ-ЗА ГЕОПОЛИТИКИ

Российский фондовый рынок в среду торговался в основном в минусе, отыгрывая снижение аппетита к риску на мировых площадках из-за роста геополитических рисков.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией между Китаем и США. В ночь на среду американский президент Дональд Трамп пообещал "через пару дней" объявить "мощный" ответ Пекину за действия властей КНР в отношении специального административного района Китая — Гонконга.

Рынок нефти на этом фоне падал вечером на 2,7%, до 35,19 доллара.

Между тем, фондовые рынки Европы в среду закрылись ростом на 1,3-1,8% после сообщений о бюджете ЕС и мерах поддержки экономики.

Еврокомиссия (ЕК) представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро).

Американский рынок вечером менялся разнонаправленно в пределах 1,1%.

В лидерах снижения цены в РФ оказались акции Polymetal (-2,8%), "Полюса" (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (-2,4%), "Яндекса" (-3%). Выросли бумаги "Аэрофлота" (+4,6%), "Магнита" (+3,6%), Сбербанка (+2,3%), "Алросы" (+1,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В середине недели российский рынок акций предпринял попытку преодолеть зону сопротивления вблизи 2780 пунктов по индексу Мосбиржи, однако на пути покупателей встала ценовая слабость нефти, спровоцировав коррекцию вниз, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Факторы поддержки остаются прежними, а вот заявления, сделанные накануне президентом США Трампом в отношении возможных мер к Китаю в связи с ситуацией в Гонконге, насторожили рынки и охладили динамику рисковых активов. Завтра, по нашим оценкам, не исключено возобновление штурма уровней вблизи 2780 пунктов по индексу Мосбиржи с оглядкой на внешние настроения и нефтяные котировки", — добавил он.

В рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи сделал шаг к поддержке в виде уровня 2700 пунктов, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Ее пробой может стать сигналом к отмене сценария дальнейшего восстановлению рынка и будет говорить о возможности возобновления негативной динамики", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в среду предприняли попытку роста, после чего вышли в минус и стремились к краткосрочным целям коррекции 2670 и 1150 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Риски развития нисходящего движения к указанным отметкам довольно высоки и подтвердятся при пробое психологически важных значений 2700 и 1200 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2670-2740 пунктов", — оценила она.