МОСКВА, 27 мая/ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижается против доллара и евро на фоне провала рынка нефти более чем на 3%.

Падение аппетита к риску отмечается на фоне роста геополитических рисков из-за противоречий между США и КНР по Гонконгу.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.40 мск повышался на 22 копейки, до 71 рубля, курс евро — на 25 копеек, до уровня 78 рублей, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — ВНИЗ ИЗ-ЗА ГЕОПОЛИТИКИ

Российская валюта в течение сессии среды в основном снижалась против доллара и евро. Падение аппетита к рисковым активам, в том числе и к рублевым, из-за геополитики, надавило на курс рубля.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией между Китаем и США. В ночь на среду американский президент Дональд Трамп пообещал "через пару дней" объявить "мощный" ответ Пекину за действия властей КНР в отношении специального административного района Китая — Гонконга. Рынок нефти на этом фоне падал вечером на 3,3%, до 34,99 доллара.

Кроме того, по мере приближения заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня, усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение с июля режима сокращений добычи, то есть по сути возврат на рынок 2 миллионов баррелей нефти в сутки.

Сдержанные итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ также на оказали существенной поддержки рублю. Ведомство на безлимитных аукционах в среду разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом двух серий на 78,3 миллиарда рублей при совокупном спросе 108,8 миллиарда.

В итоге, доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колебалась ниже уровня 2,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар поднялся в середину диапазона 70-73 рубля, и в случае сохранения негативных тенденций на внешних рынках, до конца недели он может продолжить восстановление и предпринять попытку пробоя верхней границы данного коридора, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Американская валюта поднималась до 71,45 рубля и сохраняет потенциал подняться в диапазон 71,5-72 рубля, оценивает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Европейская валюта протестировала отметку 78,5 рубля, но пока держится чуть ниже. Проход в коридор 78,5-79 рублей вполне возможен, но вряд ли валютная пара задержится там надолго. На следующей сессии мы ожидаем доллар чуть ниже 71 рубля, евро немногим выше отметки 78 рублей", — оценил он.

В четверг курс будет формироваться в диапазоне 70,7-72,3 рубля за доллар, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Пока что рыночные настроения продолжают движение в сторону оптимизма на фоне ожиданий восстановления экономической активности в мире с ослаблением карантинных мер. В то же время тревожность инвесторов возрастает в плоскости опасений новых раундов торговых противостояний США и Китая, что ослабляет рыночный risk-on и оказывает соответствующее давление на рисковые активы, в том числе рубль и нефть", — добавил он.