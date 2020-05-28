МЕХИКО, 28 мая /ПРАЙМ/. Банк Мексики опубликовал квартальный отчет, в котором прогнозирует снижение ВВП по итогам 2020 года в диапазоне 4,6-8,8%, что является худшим показателем после Великой депрессии, отмечая высокую погрешность прогноза из-за плавающих сроков снятия санитарных ограничений.

"Учитывая высокую неопределенность в распространении пандемии COVID-19 и ее влияния на экономику, документ представляет возможные сценарии воздействия на ВВП в зависимости от различных допущений и не является конкретным прогнозом активности в 2020 году", — говорится в пояснении к документу, который впервые представляет три сильно отличающихся прогноза, не выделяя среди них базового.

Согласно графикам ЦБ, экономику Мексики ждут три потенциальных экономических сценария, среди которых два V-образных спада на 4,6 и 8,8% ВВП по итогам года, а также U-образная кривая, которая опускается до уровня минус 8,3% и не возвращается к исходным показателям в течение двух лет.

Наиболее оптимистичный сценарий предусматривает восстановление показателей экономики к уровням декабря 2019 года по итогам этого года, в умеренном сценарии это произойдет к концу 2021 года, а U-образная кривая третьего прогноза по итогам двух лет не возвращается к докризисному уровню ВВП. По итогам 2020 года предусмотрено сокращение от 0,8 до 1,4 миллиона рабочих мест.

В первом квартале, согласно данным Национального института статистики и географии, ВВП Мексики сократился на 2,2% в годовом исчислении. Единственным сектором экономики, показавшим рост, стал первичный, или сельскохозяйственный, который за этот период добавил 1,1%.

Согласно прогнозу МВФ, экономику Мексики ожидает спад на уровне 6,6% в 2020 году, это второй худший показатель в регионе после Венесуэлы. Отмечалось, что в следующем году рост может составить 3%.