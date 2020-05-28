МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc. по итогам первых шести месяцев 2019-2020 финансового года, завершившихся 30 апреля, составила 1,442 миллиарда долларов, что на 9% ниже по сравнению с уровнем того же периода предыдущего финансового года, сообщается в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,99 доллара против 1,02 доллара за аналогичный период годом ранее. При этом выручка компании по итогам финансового года снизилась на 5,7% и составила 27,087 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал финансового года снизилась по отношению к предыдущему на 2,3%, до 764 миллионов долларов. Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,53 доллара против прибыли в 0,51 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании по итогам второго квартала сократилась на 11% и составила 12,469 миллиарда долларов.

В том числе квартальная выручка в сегменте персональных вычислительных систем (Personal Systems), на который приходится более 60% дохода компании, снизилась в годовом выражении на 7%, а подразделения печати (Printing) — на 19% год к году.

В третьем квартале текущего финансового года компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию составит 0,35-0,41 доллара. При этом, отмечая уровень неопределенности относительно продолжительности пандемии, а также сроков и темпов экономического восстановления, компания не предоставила прогноз на весь финансовый год.

HP Inc. — американская IT-компания, созданная в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise после раздела Hewlett-Packard на две компании. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.