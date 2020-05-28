МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс рубля символически растет к доллару и слабо снижается к евро на смешанном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.01 мск четверга снижался на 3 копейки — до 70,98 рубля, курс евро поднимался на 9 копеек, до 78,24 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,01% — до 34,04 доллара за баррель.