МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг растут на оптимизме вокруг стимулирования экономики региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.34 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,51%, до 6176,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 4717,45 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,5%, до 11716,05 пункта.

Еврокомиссия в среду представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро).

"Рынок, должно быть, ожидает, что фонд восстановления ЕС будет развиваться без существенных изменений, и будет подписан полностью в сентябре", — считают аналитики Mizuho Питер Мак-Каллум (Peter McCallum) и Питер Четуэл (Peter Chatwell), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Акции британского лоукостера easyJet растут почти на 4% после объявления о планах реструктуризации. Компания продолжает предпринимать необходимые действия с целью сократить расходы и устранить издержки на всех уровнях.