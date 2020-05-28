МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем изменяются разнонаправленно в ожидании официальных еженедельных данных минэнерго США о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.30 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16%, до 35 долларов за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 1,46%, до 32,34 доллара за баррель.

Участники торгов ждут официальных данных американского министерства энергетики по запасам нефти в США на минувшей неделе. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 миллиона баррелей после падения почти на 5 миллионов баррелей неделей ранее.

В то же время, данные Американского института нефти (API) в ночь на четверг показали, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей.

"Увеличение запасов нефти по данным API было очень неожиданным, и это означает, что данным по запасам нефти от минэнерго США сегодня вечером будет уделяться много внимания", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.