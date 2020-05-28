МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно растут в четверг перед публикацией ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,56%, до 25677 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,79%, до 9357,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивался на 0,11%, до 3038,62 пункта.

Трейдеры ожидают публикации данных об экономике США и числа заявок на пособие по безработице в стране. Так, ожидается, что по второй оценке уменьшение ВВП США в первом квартале составило 4,8% в годовом выражении после роста на 2,1% в четвертом квартале 2019 года.

Кроме того, аналитики считают, что число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю снизилось на 338 тысяч, до 2,1 миллиона. Снижение может стать восьмым подряд после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

Давление на фьючерсы оказывает сохранение напряжения в отношениях США и Китая. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей ранее в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта "О безопасности в Гонконге". При этом американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия этой страны в отношении автономного района.