МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг днем растет к доллару и евро вслед за нефтью, поднявшейся выше 35 долларов за баррель марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.11 мск четверга снижался на 24 копейки — до 70,77 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 77,93 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,66% — до 35,52 доллара за баррель.

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Курс рубля начал торги четверга с неуверенной динамики к доллару и ослабления к евро.

В целом рубль демонстрировал отрицательную динамику вместе с большинством других валют на развивающихся рынках, так как в последние дни аппетит инвесторов к риску заметно подпортился разногласиями США и Китая по ситуации в Гонконге, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Впрочем, днем нефтяные котировки перешли к росту и усилили его после сообщения агентства Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК+ и российской нефтяной отрасли о том, что Саудовская Аравия и некоторые другие члены ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки не только в мае-июне, но и до конца года.

Возвращение стоимости нефти Brent к уровням выше 35 долларов за баррель придало уверенности отечественной валюте. К текущему моменту рубль укрепляется к доллару и евро примерно на 0,4%.

"Выход в плюс в паре с долларом в четверг после утренней коррекции давался рублю намного проще, чем в паре с евро. Еще в утренние часы пара евро-доллар обновляла на глобальных рынках очередной максимум с начала апреля, продолжая отыгрывать оптимизм в отношении предложенного Еврокомиссией плана по восстановлению экономики на 750 миллиардов евро", — комментирует Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

Вечером трейдеры ожидают традиционных недельных данных по запасам и добыче нефти в США. В среду агентство API сообщило о существенном росте запасов за последнюю неделю (+8,7 миллиона баррелей). Если эти данные подтвердятся статистикой минэнерго США, цены на нефть окажутся под давлением, что приведет к потерям у рубля, предполагает Кравченко.

Сила, которую демонстрирует евро последние две недели, может краткосрочно привести пару евро-доллар к отметке 1,115 доллара, полагает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". Это значит, что даже при стабильном рубле евро имеет потенциал подъема до 79 рублей, считает он.

"Определяющим фактором в российском сегменте остается аппетит глобальных инвесторов к риску, а также высокая волатильность нефтяных котировок. Курс, вероятно, останется вблизи 71 рубля за доллар, мы не видим повода для существенного укрепления в ближайшее время", — говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".