МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в четверг по основным индексам вслед за нефтью и рублем, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.35 мск четверга поднимался на 1,02%, до 2768,91 пункта, индекс РТС — на 1,8%, до 1234,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 33 копейки, до 70,68 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 77,85 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,97% — до 35,28 доллара за баррель.

Азиатские рынки преимущественно закрыли торги в плюсе, европейские площадки растут в пределах 1,1%, фьючерсы на американские биржевые индексы в основном поднимаются на 0,12-0,6%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции ММК (3,72%), "Яндекса" (2,7%), "Алросы" (2,6%), "Фосагро" (2,21%), бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1,18%, обыкновенные акции – на 2,09%), а также акции "Русала" (2,08%), "МРСК Волги" (2,06%) и акции "Магнита" (2,02%).

Также в лидерах роста низколиквидные акции ОГК-2, они утром подскакивали на 4,9%, до 69,99 копейки за бумагу на рекомендациях совета директоров компании по дивидендам за 2019 год. К текущему моменту акции компании поднимаются на 3,1%.

Акции "Мосэнерго" умеренно растут на 0,44% — до 2,038 рубля на рекомендациях совета директоров компании по дивидендам за 2019 год. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 12,075 копейки на акцию.

Среди аутсайдеров — акции ФСК "ЕЭС" (-3,49%), депозитарные расписки X5 (-2,77%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (-1,9%), акции ТГК-1 (-1,3%) и обыкновенные акции "Россетей" (-0,55%).

Совет директоров ТГК-2 рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года. На этом фоне префы ТГК-2 снижаются на 0,98%, обыкновенные акции – на 3,06%.

ПРОГНОЗЫ

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" ожидает развития динамики выше 1240 пунктов по индексу РТС и выше 2790 пунктов по индексу Мосбиржи. В случае смены настроений индексы могут просесть до 1210 и 2750 пунктов, соответственно, добавляет он.

Дмитрий Бабин из "БКС Брокер" полагает, что при дальнейшей стабилизации ситуации на мировых рынках индекс Мосбиржи может подняться выше ключевого уровня в 2800 пунктов.