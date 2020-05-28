МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно показывают слабый рост, рынки оценивают перспективы отношений США и Китая и внутреннюю статистику по ВВП и рынку труда, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) незначительно переваливал вверх через ноль, на 0,04%, до 25558,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — слегка сокращался, на 0,05%, до 9407,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,11%, до 3039,5 пункта.

Рынки продолжают следить за ситуацией между США и Китаем. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей ранее в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта "О безопасности в Гонконге". При этом американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия этой страны в отношении специального административного района.

Трейдеры также оценивают слабую статистику по стране. Ранее минторг США пересмотрел оценку по снижению ВВП в первом квартале до 5% с 4,8%, что является самым сильным падением с четвертого квартала 2008 года. Аналитики ждали подтверждения первой оценки.

Министерство труда США сообщило ранее, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 23 мая уменьшилось до 2,123 миллиона, хотя ожидалось снижение до 2,1 миллиона. Это уже восьмое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

Акции Twitter дешевеют на 2%, Facebook — на 1% после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Бумаги Boeing дорожают на 2,4% после того, как компания сообщила о восстановлении производства лайнеров 737 MAX в штате Вашингтон.