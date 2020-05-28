МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг вечером на фоне роста спроса на надежные активы в свете напряженности между США и КНР и слабой статистики из Штатов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36%, или на 10,7 доллара — до 1721,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро прибавлял 1,04% — до 17,942 доллара за унцию.

Инвесторы отдают предпочтение приобретению надежных активов, к которым относится золото, на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей ранее в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта "О безопасности в Гонконге". При этом американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия этой страны в отношении автономного района.

"Напряженность в отношениях США и Китая остается довольно высокой. В целом, рынок немного обеспокоен геополитической ситуацией и экономической в том числе", — отметил старший вице-президент MKS SA Афшин Набави (Afshin Nabavi), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Поддержку золоту также оказывает слабая статистика из США. Так, ВВП США в первом квартале, согласно второй оценке, упал на 5% в годовом выражении. Аналитики ожидали, что вторая оценка совпадет с первой и составит 4,8%.