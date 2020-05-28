МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг поднялся на 1,4-2,4% по основным биржевым индексам на фоне роста рынка нефти и западных фондовых площадок.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 1,42%, до 2779,98 пункта, индекс РТС — на 2,44%, до 1241,77 пункта. Рынок нефти вечером поднимается на 3,35%, до 35,76 доллара за баррель сорта Brent.

Западные фондовые индексы растут вечером на 0,5-1,8%.