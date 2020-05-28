МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ заметно вырос по итогам четверга на фоне улучшения конъюнктуры на зарубежных биржевых площадках. Рост рынка нефти и западных фондовых индексов подержали повышение стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов подскочил на 1,42%, до 2779,98 пункта, индекс РТС — на 2,44%, до 1241,77 пункта.

ВНЕШНИЙ ФОН ПОМОГАЕТ

Российский фондовый рынок в четверг торговался на положительной территории, отыгрывая повышение аппетита к риску на мировых площадках благодаря росту надежд на восстановление экономики после карантинных мер, принятых многими странами мира ранее из-за коронавируса.

Инвесторы, в частности, надеются на масштабные меры экономической поддержки стран Евросоюза. Еврокомиссия предложила создать фонд восстановления ЕС от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Его название — "ЕС следующего поколения". Эти 750 миллиардов евро ЕК планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов) и кредитов (до 250 миллиардов).

На этом фоне фондовые рынки Европы в четверг к закрытию выросли на 1,1-1,8% по основным индексам, а американский рынок вечером прибавлял в пределах 0,8%, несмотря на пересмотр в сторону увеличения падения ВВП страны в прошлом квартале.

Кроме того, цена нефти вечером растет на 4,7%, до 36,2 доллара. Росту помогают данные минэнерго США о падении на прошлой неделе запасов на крупнейшем в стране нефтяном терминале в Кушинге (Cushing) — на 3,4 миллиона баррелей, до 53,5 миллиона. А запасы бензина в США уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 255 миллионов баррелей. Аналитики ожидали увеличения на 0,1 миллиона баррелей.

В лидерах роста сегодня оказались цены акций ММК (+5,4%), Сбербанка (+3,3%), ОГК-2 (+3,2%), "Алросы" (+3,2%), НЛМК (+2,3%).

Заметно подешевели акции ФСК ЕЭС (-2,8%), ГДР X5 (-2,2%), акции МТС (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Бумаги "Газпром нефти" (+0,6%) умеренно прибавили после публикации финотчетности. Компания в первом квартале получила чистый убыток в размере 13,806 миллиарда рублей по МСФО против прибыли в 107,9 миллиарда рублей годом ранее, а выручка составила 514,6 миллиарда рублей, уменьшившись на 12,2% в годовом выражении.

Выручка почти совпала с прогнозом, рассуждает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". "На бизнесе отразилось снижение цен и объемов нефти и нефтепродуктов, особенно, авиационного топлива. Оценка справедливой стоимости на конец 2020 года составляет 395 рублей за акцию (при текущей 336 рублей)", — пояснил он этот рост.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли, но не обновили майские максимумы, расположенные на уровнях 2796 пунктов и 1243 пункта соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Рынок уже больше недели находится в “боковике”, ограниченном 2700-2800 пунктами и 1170-1245 пунктами по индексам соответственно. У верхних границ диапазонов расположены важные среднесрочные сопротивления, закреплению выше которых мешает разве что неуверенная динамика нефтяных цен. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов", — добавила она.

"Быкам" удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу Мосбиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов, в свою очередь отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Данный факт говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. Однако инвесторам не стоит забывать и о рисках в виде продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и нарастания напряжения в отношениях между США и Китаем, что может спровоцировать активизацию продаж", — добавил он.

В пятницу динамика торгов на российском рынке может быть осторожно позитивной, оценивает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2730-2800 пунктов, считает он.