МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо растет против доллара и в меньшей степени – к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе.

Рост котировок нефти и общее усиление аппетита к риску на мировых площадках помогает рублю обновлять максимумы с начала марта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.59 мск снижается на 67 копеек, до 70,34 рубля, курс евро — на 22 копейки, до уровня 77,93 рубля, следует из данных Московской биржи. А ранее в четверг доллар обновил минимум с 6 марта, опустившись до 70,14 рубля.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта в течение сессии четверга в основном росла против доллара и в меньшей степени – к евро.

Европейская валюта на форексе обновила максимум с конца марта в районе 1,108 доллара. Инвесторы отыгрывают масштабные меры экономической поддержки стран Евросоюза. Еврокомиссия предложила создать фонд восстановления ЕС от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Его название — "ЕС следующего поколения". Эти 750 миллиардов евро ЕК планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов) и кредитов (до 250 миллиардов).

На этом фоне фондовые рынки Европы в четверг к закрытию выросли на 1,1-1,8% по основным индексам, сигнализируя о росте спроса на риск.

Кроме того, цена нефти вечером растет более чем на 5%, до 36,4 доллара. Росту помогают данные минэнерго США о падении на прошлой неделе запасов на крупнейшем в стране нефтяном терминале в Кушинге (Cushing) — на 3,4 миллиона баррелей, до 53,5 миллиона. А запасы бензина в США уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 255 миллионов баррелей. Аналитики ожидали увеличения на 0,1 миллиона баррелей.

Поддержка рублю приходит и от оценок ЦБ РФ, который считает, что устойчивость российского рынка ОФЗ обусловлена прежде всего низким уровнем государственного долга. Он составляет 12,3% от ВВП — самый низкий уровень среди стран G20.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю на 0,2-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар продолжает торговаться в коридоре с нижней границей в районе уровня 70 рублей, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако пока мы не видим сильных фундаментальных факторов, которые позволили бы "медведям" увести американскую валюту под эту поддержку", — оценил он.

Курс завершит неделю в диапазоне 70,5-71,5 рубля за доллар, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"С завершением налогового период российская валюта может несколько ослабеть. Аппетиты участников рынка к покупке риска продолжают балансировать при смешанном новостном фоне. С одной стороны, инвесторы ждут восстановления экономической активности по мере постепенного снятия карантинных мер. С другой стороны, новый раунд торгового противостояния США и Китая вызывает все больше опасений", — поясняет он.