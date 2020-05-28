МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Объем новых корпоративных облигаций США, выпущенных в этом году, вырос рекордными за всю историю темпами, уже достигнув 1 триллиона долларов, хотя годом ранее такая отметка была взята только к декабрю, сообщает агентство Блумберг.

"В четверг этот бум (выпуска облигаций — ред.) достиг запредельной отметки: за первые 149 дней с начала года выпуск корпоративных облигаций на рынке достиг 1 триллиона долларов", — передаёт агентство, уточняя, что год назад такая отметка была достигнута за 11 месяцев. По данным Блумберга, это самые быстрые темпы в истории.

Экономический кризис, вызванные пандемией коронавируса, оказал пагубное влияние на прибыль компаний, многие из которых были вынуждены приостановить свою работу. По данным агентства, количество разорившихся компаний в США в мае было намного больше, чем любой другой месяц после рецессии 2008 года.

Федеральная резервная система (ФРС) США неоднократно объявляла о мерах поддержки экономики, среди которых и расширение программы выкупа долгов, поддержанных активами. Блумберг в связи с этим отмечает, что "помогая" таким образом компаниям накапливать долги, ФРС рискует только усугубить положение.

"Регулятору также придется решить — в ближайшие месяцы или, возможно, годы — когда и как отменить поддержку, не ввергнув корпоративных заемщиков в бедственное положение", — отмечает агентство.

При этом Блумберг полагает, что объем корпоративных заимствований будет сокращаться во второй половине года, особенно если экономика будет быстро восстанавливаться.